ВТБ рассчитывает принять участие в размещении евробондов РФ в 2018 г

ДАВОС (Швейцария), 24 янв - ПРАЙМ. ВТБ рассчитывает снова стать организатором размещения евробондов РФ в 2018 году, заявил Костин журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Надеемся быть среди тех, кто будет размещать", - сказал Костин, отвечая на вопрос о возможном участии ВТБ в размещении суверенных облигаций РФ.

Минфин РФ в текущем году планирует разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новый еще на 4 миллиарда долларов. Аналогичная программа внешних займов РФ была реализована и в прошлом году. Размещение проводилось через инфраструктуру Euroclear и Национального расчетного депозитария (НРД). Организатором размещения тогда выступил "ВТБ Капитал", а к организации обмена, кроме него, привлекались также Газпромбанк и "Сбербанк SBER КИБ".

В текущем году Минфин при размещении евробондов, в отличие от предыдущих лет, будет отдавать приоритет российским инвесторам, но не намерен продавать им весь выпуск. Если спрос на бумаги окажется высоким, объем внешних займов РФ в 2018 году может превысить запланированные 3 миллиарда долларов.

Сроки размещения суверенных облигаций РФ пока не определены. Замминистра финансов Сергей Сторчак говорил на прошлой неделе, что Минфин ждет подходящей конъюнктуры и не связывает эти сроки с возможным решением США об ужесточении санкций против России. Конкурс среди банков-организаторов, по его словам, Минфин пока не проводит.