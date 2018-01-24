UBS не исключает продолжения масштабной коррекции биткоина при его госрегулировании

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Швейцарский банк UBS не будет заниматься торговыми операциями с биткоином или предлагать криптовалюту розничным клиентам, поскольку рост регулирования в этой сфере может привести к серьезному падению стоимости данного инструмента от нынешних отметок, сказал в интервью "Блумберг ТВ" председатель совета директоров кредитной организации Аксель Вебер в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Если по той или иной причине, в результате будущего регулирования или других решений властей станет труднее скрывать транзакции, тогда произойдет серьезная коррекция вниз, и тогда те, кто владеет биткоином или покупает его по высокой цене, понесут убытки", - считает он.

Вебер указал на то, что биткоин обладает очень низкой эластичностью предложения, поэтому любой рост спроса "напрямую" приводит к росту цены, и наоборот. "Это та сфера, где ситуация с ценой действительно неопределенная. Мы опасаемся, что если в будущем эти инвестиции рухнут, и на рынке произойдет коррекция, то инвесторы будут выяснять, кто же продал им этот инструмент", - пояснил он.

В среду днем биткоин, который еще в середине декабря был дороже 20 тысяч долларов за единицу, торгуется ниже отметки в 11 тысяч долларов на фоне беспокойства инвесторов по поводу жесткого регулирования крипторынка в Южной Корее - одном из важнейших рынков торговли криптовалютами.

Во вторник СМИ сообщили, что в Южной Корее будет запрещен анонимный криптотрейдинг. Нововведения вступают в силу уже с 30 января. Теперь для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета. Кроме того, в сообщении отмечалось, что аккаунты, принадлежащие иностранцам и несовершеннолетним, будут заблокированы для операций с криптовалютами.