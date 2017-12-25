"Полюс" планирует разместить 6-летние евробонды на $500 млн

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Полюс" планирует разместить в среду шестилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов, сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, эмитент также снизил ориентир доходности до 4,75-4,875%. Спрос на бумаги уже превысил 1,5 миллиарда долларов. Первоначально "Полюс" ориентировал инвесторов на доходность на уровне около 5%.

Встречи с инвесторами, посвященные размещению, прошли в Европе и США 19-23 января. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P.Morgan, "Ренессанс капитал", "Сбербанк SBER КИБ", "ВТБ Капитал" и Московский кредитный банк.