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"Полюс" планирует разместить 6-летние евробонды на $500 млн


Компании / Индустрия / Финансы / Металлургия

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Полюс" планирует разместить в среду шестилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов, сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, эмитент также снизил ориентир доходности до 4,75-4,875%. Спрос на бумаги уже превысил 1,5 миллиарда долларов. Первоначально "Полюс" ориентировал инвесторов на доходность на уровне около 5%.

Встречи с инвесторами, посвященные размещению, прошли в Европе и США 19-23 января. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P.Morgan, "Ренессанс капитал", "Сбербанк SBER КИБ", "ВТБ Капитал" и Московский кредитный банк.

 

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