Минфин разместил ОФЗ двух серий на 40 млрд руб при спросе в 136,2 млрд

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе 136,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 25 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 100,31% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,01% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,3861% от номинала, средневзвешенная доходность - 6,99% годовых. Спрос - 83,119 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26212 с погашением в январе 2028 года на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 98,33% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,42% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,336% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,42% годовых. Спрос - 53,078 миллиарда рублей.