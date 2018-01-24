МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 5 /1959/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4593-У от 30.10.2017 "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года № 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49536 от 28.12.2017, вступает в силу по истечении 30 дней после дня публикации/;

- указание № 4600-У от 3.11.2017 "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49605 от 11.01.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4635-У от 6.12.2017 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И "Об обязательных нормативах банков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49586 от 10.01.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- приказ № ОД-29 от 12.01.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 декабря 2017 года № ОД-3427";

- приказ № ОД-83 от 19.01.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "АлтайБизнес-Банк" /Акционерное общество/ АКБ "АлтайБизнес-Банк" /АО/ /г. Барнаул/";

- приказ № ОД-84 от 19.01.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк "АлтайБизнес-Банк" /Акционерное общество/ АКБ "АлтайБизнес-Банк" /АО/ /г. Барнаул/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- приказ № ОД-86 от 19.01.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2724";

- приказ № ОД-89 от 19.01.2018 "О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования страхового акционерного общества "ЮЖУРАЛЖАСО";

- приказ № ОД-92 от 19.01.2018 "О назначении временной администрации страхового акционерного общества "ЮЖУРАЛЖАСО";

- приказ № ОД-94 от 19.01.2018 "О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая группа "АСКО";

- приказ № ОД-105 от 22.01.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью КБ "МФБанк" ООО /г. Москва/";

- информационное письмо о методологии кредитного рейтингового агентства № ИН-06-51/2 от 17.01.2018.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.01.2018; информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1.01.2018; информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в 4 квартале 2017 г; сообщение АСВ для вкладчиков ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ"; сообщение об исключении ВТБ 24 /ПАО/ из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией; объявления Банка России.