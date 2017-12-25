"Полюс" разместит 6-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4,7%

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Полюс" разместит шестилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью 4,7%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначально "Полюс" ориентировал инвесторов на доходность на уровне около 5%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального диапазона 4,7-4,8%.

По последним данным, спрос на бумаги превысил 1,9 миллиарда долларов.

Встречи с инвесторами, посвященные размещению, прошли в Европе и США 19-23 января. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P.Morgan, "Ренессанс капитал", "Сбербанк SBER КИБ", "ВТБ Капитал" и Московский кредитный банк.