Горьков: ВЭБ увеличил лимит на страны Африки до $3 млрд

ДАВОС (Швейцария), 24 янв - ПРАЙМ. Совокупный объем текущих и планируемых сделок ВЭБа по странам Африки каирского African Export–Import Bank увеличен до 3 миллиардов долларов, следует из сообщения главы Внешэкономбанка Сергея Горькова в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"У нас есть лимит на Египет в рамках экспортных операций. Мы выделяем крупнейшему египетскому банку на объем операций, довели лимит до трех миллиардов долларов", - сказал Горьков журналистам.

"У них есть каирский Экспортно-импортный банк, он покрывает не только египет, но и Африку", - добавил он.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Внешэкономбанка, "3 миллиарда долларов - это совокупный объем текущих и планируемых сделок ВЭБа по странам региона (Африки - ред.)".

Наблюдательный совет Внешэкономбанка на заседании набсовета 22 января утвердил лимиты на African Export–Import Bank, Сairo в объеме до 250 миллионов долларов. "Это решение позволит банку осуществлять финансирование российского высокотехнологичного экспорта в страны Африки", - говорилось в пресс-релизе госкорпорации.