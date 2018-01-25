Прибыль банков РФ в 2017 году снизилась на 15%, до 790 млрд руб

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Прибыль российских банков в 2017 году снизилась на 15% по сравнению с 2016 годом, до 790 миллиардов рублей, сообщил Банк России в обзоре о динамике развития банковского сектора.

"За 2017 год прибыль по банковскому сектору составила 790 миллиардов рублей (в 2016 году – 930 миллиардов рублей). При этом количество прибыльных кредитных организаций преобладает: прибыль в размере 1,6 триллиона рублей показали 420 кредитных организаций, убыток в размере 772 миллиарда рублей – 140 кредитных организаций", - говорится в сообщении.

Кредитование компаний выросло на 3,7%, населения - на 13,2%, а совокупный объем кредитов экономике вырос на 6,2%.

"За 2017 год активы банковского сектора увеличились на 9,0%; кредиты экономике - на 6,2%, в том числе кредитование нефинансовых организаций - на 3,7%. Продолжился рост кредитов физическим лицам при существенном сокращении объема просроченной задолженности по ним. При сохранении устойчивости по итогам прошлого года банковский сектор вышел на траекторию роста", - говорится в отчете ЦБ.

Вклады населения в российских банках за прошлый год выросли на 10,7%.

"Наблюдалась позитивная динамика в части фондирования: вклады населения выросли на 10,7% (за 2016 год прирост составил 11,8%), депозиты и средства организаций на счетах – на 4,8% (за 2016 год их объем сократился на 1,7%)", - говорится в материалах регулятора.

При этом за декабрь вклады населения продемонстрировали прирост на 4,3%, до 26 триллионов рублей.