Альфа-банк планирует разместить "вечные" евробонды объемом от $300 млн

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Альфа-банк планирует разместить бессрочные еврооблигации объемом от 300 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, ориентир доходности составляет 7-7,25%.

Встречи с инвесторами, посвященные размещению, прошли в Лондоне, Женеве и Цюрихе 22-23 января. Выпуск для пополнения капитала первого уровня предусматривает колл-опцион через 5 лет. Организаторами выступают UBS и сам Альфа-банк.

Банк в последний раз прибегал к использованию инструмента бессрочных еврооблигаций в 2016 году, когда разместил два транша бумаг совокупным объемом 700 миллионов долларов.