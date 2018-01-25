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Глава Нацбанка Белоруссии заявил о планах наращивания ЗВР


Компании / Финансы

МИНСК, 25 янв - ПРАЙМ. Нацбанк (ЦБ) Белоруссии ожидает некоторого снижения в январе золотовалютных резервов (ЗВР) страны после погашения выпуска евробондов в размере 800 миллионов долларов, но планирует в дальнейшем наращивать резервные активы, сообщил в четверг в Минске председатель правления регулятора Павел Каллаур.

Минфин Белоруссии 22 января сообщил, что республика погасила выпуск еврооблигаций 2011 года на сумму 800 миллионов долларов. ЗВР Белоруссии в 2017 году выросли на 48,5%, до 7,3 миллиарда долларов. При этом согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год, объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 миллиардов долларов.

"Мы подготовили определенную подушку безопасности в виде увеличения ЗВР в прошлом году для выполнения внешних обязательств. На сегодняшний день министерство финансов уже погасило евробонды в полном объеме. Конечно, это окажет некоторое влияние на снижение ЗВР в январе, но в принципе мы имеем планы по наращиванию резервов", - цитирует Каллаура агентство Белта.

При этом он заявил, что задача на 2018 год по обеспечению уровня ЗВР на уровне не меньше 6 миллиардов долларов будет выполнена.

Каллаур также подтвердил, что при соответствующих условиях ставка рефинансирования Нацбанка к концу 2018 года может снизиться с нынешних 11% до примерно 9,5-10,5%. Он добавил, что в конце этого месяца регулятор будет рассматривать вопрос о политике в области изменения ставки.

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