ЦБ: Структурный профицит ликвидности в РФ в 2017 г прогнозируемо вырос до 2,6 трлн руб

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Структурный профицит ликвидности в банковской системе РФ за 2017 год вырос до 2,6 триллиона рублей, достигнув верхней границы прогноза Банка России, сообщает ЦБ в четверг.

"Структурный профицит ликвидности за 2017 год увеличился до 2,6 триллиона рублей. Это верхняя граница прогноза Банка России, представленного месяцем ранее", - говорится в обзоре ЦБ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"В декабре факторами роста профицита ликвидности стали финансирование бюджетного дефицита за счет средств суверенных фондов, а также операции Банка России в рамках мер по повышению финансовой устойчивости отдельных банков", - поясняется в обзоре.

В конце декабря регулятор повысил прогноз структурного профицита ликвидности на финансовом рынке на конец 2017 года до 2,2-2,6 триллиона рублей с прежних 1,8-2,3 триллиона, объяснив это мероприятиями в процессе санации трех крупных банков - "ФК Открытие" (дополнительный выпуск акций) и Бинбанка и Промсвязьбанка PSBR(предоставление им ликвидности для повышения финансовой устойчивости).