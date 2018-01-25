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ЦБ: Инвестиции населения могут стать для Минфина РФ значимым источником заимствований


Компании / Финансы

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Инвестиции физических лиц в течение ближайших лет могут стать для Минфина России значимым источником заимствований, если доступность облигаций для населения продолжит повышаться, говорится в обзоре Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Минфин в 2017 году запустил новый инструмент для сбережений россиян - ОФЗ для населения, которые оказались весьма популярными как альтернатива банковским вкладам. Минфин успешно реализовал два розничных транша по 15 миллиардов рублей и запустил третий транш аналогичным объемом.

В ЦБ отмечают, что физические лица в 2017 году проявляли высокий интерес к облигациям федерального займа (ОФЗ). Их покупки достигли 88,4 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом в 3,1 раза. В ЦБ это связывают со снижением ставок по депозитам и улучшением доступности инвестирования в облигации благодаря выпуску ОФЗ для населения.

 

"Если доступность облигаций для населения продолжит повышаться, то в течение ближайших лет инвестиции физических лиц могут стать для Минфина России значимым источником заимствований, который будет постепенно компенсировать снижающийся спрос со стороны нерезидентов", - отмечает регулятор.

 

В целом конъюнктура российского фондового рынка в 2017 году улучшилась, говорится в обзоре. Доходность всех типов облигаций продолжила снижаться на фоне смягчения Банком России денежно-кредитной политики и притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ. В этих условиях Минфин разместил рекордный объем ОФЗ (1,688 триллиона рублей по номиналу), а стоимость заимствования снизилась на 50-70 базисных пунктов.

 

"Как и в 2016 году, большую часть нетто-заимствований выкупили иностранные инвесторы, однако за 2017 год их доля снизилась с 69,5 до 64% и, вероятно, продолжит снижаться и в текущем году", - считают в ЦБ.

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