"Русал" разместит 5-летние евробонды на $500 млн

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. "Русал" установил объем размещения пятилетних еврооблигаций в размере 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, финальный ориентир доходности определен в диапазоне 4,85-4,95%.

Компания первоначально ориентировала инвесторов на доходность около 5%.

Спрос инвесторов на бумаги превысил 1,5 миллиарда долларов.

"Русал" 22-24 января провел в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Гонконге, Сингапуре и Франкфурте встречи с инвесторами, посвященные размещению. Компания планировала выпустить евробонды с погашением через пять-семь лет.

Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, "ВТБ Капитал", Credit Suisse, Газпромбанк, Natixis, "Ренессанс капитал", "Сбербанк SBER КИБ" и Unicredit.