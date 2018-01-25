Альфа-банк разместит бессрочные евробонды на $500 млн

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Альфа-банк разместит бессрочные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов под 6,95%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял 7-7,25%, но был снижен до 6,95-7,05%. По последним данным, спрос инвесторов на бумаги превысил 800 миллионов долларов.

Банк планировал разместить бессрочные еврооблигации объемом от 300 миллионов долларов. Встречи с инвесторами, посвященные размещению, прошли в Лондоне, Женеве и Цюрихе 22-23 января. Выпуск для пополнения капитала первого уровня предусматривает колл-опцион через 5 лет. Организаторами выступают UBS и сам Альфа-банк.

Банк в последний раз прибегал к использованию инструмента бессрочных еврооблигаций в 2016 году, когда разместил два транша бумаг совокупным объемом 700 миллионов долларов.