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Вице-премьер: Турция хотела бы углублять торговые и инвестиционные отношения с РФ


Компании / Финансы
  • *Турецкий флаг
    © fotolia.com, Henner Damke

 

ДАВОС (Швейцария), 25 янв - ПРАЙМ. Турция хотела бы углублять торговые и инвестиционные отношения с Россией, заявил РИА Новости турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе.

"Турция хотела бы продолжить углублять и расширять торговлю и инвестиционные отношения с Россией и другими евразийскими странами. Азия - это часть мира, где турецкий частный сектор, относительно говоря, игнорируется. Поэтому мы бы хотели иметь больше присутствия, больше торговли и инвестиций там", - сказал он.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе до 26 января.

 

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