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Средний размер потребкредита в РФ в 2017 году вырос на 13%


Компании / Финансы

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в РФ в 2017 году вырос на 12,9% в годовом выражении и составил 141,2 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В 2017 году средний размер кредита на покупку потребительских товаров достиг 141,2 тысячи рублей, что на 12,9% (или на 15,8 тысячи рублей) больше аналогичного показателя 2016 года (125,4 тысячи рублей)", - говорится в сообщении.

При этом самое высокое значение среднего размера потребкредита было зафиксировано в Москве - 433 тысячи рублей, в Подмосковье - 292,8 тысячи рублей, Ямало-Ненецком автономном округе 240,5 тысячи рублей и Санкт-Петербурге - 221,3 тысячи рублей.

В свою очередь, самое низкое значение среднего размера потребительского кредита отмечено в Ненецком автономном округе - 54,4 тысячи рублей, Ингушетии - 56,4 тысячи рублей, Костромской области - 65 тысяч рублей и в республике Марий Эл - 68,9 тысячи рублей.

Самые высокие темпы роста среднего размера потребительского кредита были продемонстрированы в Ленинградской области, там увеличение составило 1,6 раза, в Санкт-Петербурге - 1,5 раза, Белгородской области - 29,4%, Липецкой области - 26,9%. В Москве значение среднего размера потребительского кредита увеличилось на 4,4%.

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