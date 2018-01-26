Глава ВТБ видит основания для новых положительных решений по рейтингу РФ

ДАВОС, 26 янв - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что видит предпосылки для дальнейших положительных решений по суверенному рейтингу РФ.

Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу повысило прогноз суверенного рейтинга России до позитивного со стабильного, подтвердив его на уровне "Ва1". Агентство отметило снижение уязвимости страны к геополитике, а также к снижению цен на нефть. Последнего удалось добиться во многом благодаря сделке ОПЕК+.

"Правильно, это только начало!", - сказал Костин, комментируя действия агентства.

"Конечно, предпосылки все есть для этого", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки для дальнейшего улучшения рейтинга и прогнозов по нему.