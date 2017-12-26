Чистая прибыль банка "Возрождение" по РСБУ в 2017 г выросла в 4,5 раза

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Возрождение" по РСБУ в 2017 году, по предварительным данным, выросла в 4,5 раза по сравнению с 2016 годом и составила 3,6 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация в пятницу.

"Банк "Возрождение" VZRZ подвел предварительные итоги деятельности в 2017 году согласно российским стандартам бухгалтерского учета (без учета событий после отчетной даты) и управленческой отчетности. Чистая прибыль, заработанная банком в 2017 году, составила 3,6 миллиарда рублей против 800 миллионов рублей по результатам 2016 года. Чистая прибыль банка с учетом событий после отчетной даты (СПОД) будет определена в аудированной годовой бухгалтерской отчетности, планируемой к раскрытию в марте 2018 года", — говорится в сообщении.

Банк также нарастил объем своих высоколиквидных активов до 24 миллиардов рублей с 20 миллиардов рублей. Входящие в их состав денежные средства и их эквиваленты за тот же период выросли до 13 миллиардов рублей с 9 миллиардов рублей, а портфель ценных бумаг увеличился до 34 миллиардов рублей с 19 миллиардов рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года, значения нормативов ликвидности составили 1361,2% для Н2 (норматив мгновенной ликвидности), 699,2% для Н3 (норматив текущей ликвидности), и 44,1% для Н4 (норматив долгосрочной ликвидности) при минимально допустимых значениях 15% и 50% для Н2 и Н3, соответственно, и при максимально допустимом значении 120% для Н4.

Средства клиентов на депозитных и расчетных счетах выросли за 2017 год на 2%, до 209 миллиардов рублей. Основной источник фондирования банка, средства физических лиц, прибавили за год 17% и составили на конец отчетного периода 163 миллиарда рублей.

"Возрождение" — персональный банк для корпоративных и частных клиентов, предоставляющий финансовые услуги на всей территории России. Банк обслуживает свыше 1,3 миллиона клиентов.