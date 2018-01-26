ЦБ оценил платежи компаний РФ по внешнему долгу во II квартале в $14,2 млрд

МОСКВА, 26 янв ПРАЙМ. Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу во втором квартале, по оценке ЦБ РФ, могут составить 14,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении регулятора.

Сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, в первом квартале может составить 28,7 миллиарда долларов, в во втором квартале - 15,3 миллиарда, отмечает ЦБ.

ЦБ также уточнил оценку фактических платежей по внешнему долгу российских компаний в первом квартале 2018 года. По данным регулятора, они могут составить 16,8 миллиарда долларов (ранее ЦБ давал оценку в 15,9 миллиарда).