Орешкин ждет, что Fitch, Moody's и S&P присвоят РФ рейтинг инвестуровня в 2018 г

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что все три международных рейтинговых агентства (Fitch, Moody's и S&P - ред.) присвоят России рейтинг инвестиционного уровня в 2018 году.

"Я думаю, что в 2018 году мы увидим рейтинг Российской Федерации на инвестиционном уровне от всех трех рейтинговых агентств", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

В пятницу международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне Вa1.