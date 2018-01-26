ЦБ: Дефицит рублевой ликвидности на рынке не носит системного характера

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Суммарный объем сделок валютный своп по покупке долларов США за рубли, заключенных Банком России, 25 января составил 19,8 миллиарда рублей, в предыдущий раз банки привлекали сравнительно дорогую рублевую ликвидность ЦБ в середине декабря, свидетельствуют данные на сайте Банка России. Это говорит о дефиците рублевой ликвидности на рынке, вероятно, из-за начала налогового периода, указывает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Однако в ЦБ заявили РИА Новости, что данная ситуация не носит системного характера, указывая, что в период проведения основных налоговых платежей банки могут предъявлять повышенный спрос на рублевую ликвидность.

"На рынке возник дефицит рублевой ликвидности, вероятно, из-за начала налогового периода. Это проявилось в том, что 25 января банки, по существу, заняли рубли под залог долларов – с помощью валютного свопа. Суммарный объем сделок в этот день составил 19,8 миллиарда рублей (352,3 миллиона долларов). В предыдущий раз банки привлекали сравнительно дорогую рублевую ликвидность ЦБ с помощью валютных свопов полтора месяца назад - 14 декабря", - сказал Осадчий РИА Новости.

"В период проведения основных налоговых платежей банки могут предъявлять повышенный спрос на рублевую ликвидность. Для проведения крупных выплат банкам достаточно средств на их корсчетах в Банке России. Как правило, механизм усреднения обязательных резервов позволяет банкам гибко управлять собственной ликвидностью, не прибегая к использованию операций постоянного действия Банка России", - сказали в пресс-службе регулятора.

Также в ЦБ отметили, что иногда в течение операционного дня у банков может возникнуть потребность в привлечении дополнительных средств. "Данная ситуация не носит системного характера", - констатировали в Банке России.

25 января ЦБ предоставлял ликвидность банкам с помощью валютных свопов со следующими параметрами: процентная ставка по рублям 8,75% годовых, по долларам США – 1,4375% годовых, базовый курс - 56,2664 рублей за доллар, что соответствовало своп-разнице 1,12 копейки. 25 января диапазон своп-разниц на рынке составлял 0,75 – 1,12 копейки.