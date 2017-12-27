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МЭР: Сбербанк сможет постепенно увеличить дивиденды до 50% прибыли без потерь в капитале


Компании / Финансы

ДАВОС, 26 янв - ПРАЙМ. Сбербанк SBER может постепенно увеличить дивиденды до 50% от чистой прибыли по МСФО, сохранив стабильную динамику капитала, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В соответствии с новой дивидендной политикой Сбербанка, решение об увеличении дивидендов к 2020 году до 50% будет учитывать ряд факторов, в том числе необходимость поддержания уровня достаточности капитала не ниже 12,5%. Сбербанк за 2016 год направил на выплаты 135,5 миллиарда рублей (25% от чистой прибыли по МСФО). Вместе с тем, Минфин предлагал с 2018 года увеличить дивиденды крупнейшего российского банка до 50% чистой прибыли по МСФО.

"На самом деле, про дивиденды, здесь потихонечку движемся в соответствии с теми предложениями, которые мы давали, по банкам - цели по выходу для того же Сбербанка на выход к уровню 50% от чистой прибыли - это тот уровень, который обеспечит стабильную динамику капитала и не будет мешать банку развиваться", - сказал Орешкин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Отвечая на вопрос о том, в какой перспективе это возможно, Орешкин сказал: "Постепенно". "Мы это рассматривали на наблюдательно совете, я член наблюдательного совета Сбербанка, такой подход был мной поддержан", - пояснил министр.

Дискуссия по уровню дивидендных выплат Сбербанка по итогам 2017 года продолжается, банк может увеличить дивиденды до 35% с 25% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год; окончательное решение ожидается в конце марта-апреле, говорил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе 23 января.

На прошлой неделе Греф на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым рассказал, что Сбербанк планирует выплатить примерно 1 триллион рублей дивидендов за 2018-2020 годы, в том числе 500 миллиардов рублей поступят в ЦБ. ЦБ владеет 50% плюс одна акция Сбербанка.

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