ЦБ РФ хочет получить право вводить представителя в банки с признаками вывода активов

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Банк России хочет получить право вводить уполномоченного представителя в любые банки с признаками вывода активов, заявил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Мы будем предлагать дать Банку России право ввести уполномоченного представителя в практически любую кредитную организацию, где мы увидели признаки вывода активов или признаки риска, которые необходимо проконтролировать или контролировать более плотно. Хотя, конечно, с точки зрения практического применения этого механизма, если банк или руководство банка хочет что-либо утаить или скрыть, они имеют разные способы это сделать", - сказал Поздышев в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам зампреда ЦБ Александра Торшина, по состоянию на 1 января в 143 кредитных организациях работают уполномоченные ЦБ.

"Панацеи не бывает. Если есть несколько способов контроля, но в любом случае это лучше, чем один способ", - пояснил Торшин.

"Вот поэтому мы будем предлагать рассмотреть вопрос о расширении периметра банков, в которые ЦБ может ввести уполномоченного представителя", - добавил Поздышев.