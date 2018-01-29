ЦБ предупреждает о появлении фальшивых банкоматов во время ЧМ-2018‍

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) опубликовал рекомендации для граждан и кредитных организаций страны "в части мер предосторожности во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года", сообщает газета "Коммерант" в понедельник.

В рекомендациях регулятора речь идет о том, что существуют риски во время проведения ЧМ-2018 появления фальшивых банкоматов, которые сделаны из бывших в употреблении устройств, а также о хищении денежных средств с банковских карт граждан.

Банк России поясняет, что одним из самых популярных у преступников способов хищения средств с использованием банкоматов — установка скиммингового оборудования, дающего возможность злоумышленникам считывать данные пластиковых карт, после чего изготавливать их копии и переводить деньги со счетов.

"Чемпионат мира — крупное мероприятие, поэтому Банк России решил напомнить кредитным организациям и гостям о том, что нужно быть внимательнее и сохранять бдительность", отмечается в сообщении ЦБ.

Туристам, которые приехали в Россию из других стран и незнакомы с банковской инфраструктурой,будет сложно отличить фальшивый банкомат от настоящего, поясняет издание. Не менее сложным испытанием окажется путь возврата незаконно похищенных средств, ведь предъявить претензии воспользовавшимся таким скимминговым банкоматом потерпевшим будет просто некому.

Напомним, что аналогичные рекомендации регулятор давал перед проведением Олимпиады в Сочи в 2014 году.