"Онэксим" подал ходатайство в ФАС о покупке 100% банка МФК

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Группа компаний "Онэксим" (принадлежит Михаилу Прохорову) подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении банка "Международный финансовый клуб" (МФК). Об этом сообщается в материалах на сайте ФАС.

"Онэксим" подала ходатайство о приобретении до 100% акций МФК 19 января.

Помимо этого в службу поступили еще два ходатайства о покупке акций МФК: от кипрской Onexim Holdings Limited и от гражданина Российской Федерации, чье имя в сообщении ФАС не уточняется.

Сейчас в МФК Прохорову принадлежит 27,74% акций банка, еще 19,7% миллиардер владеет через Onexim Holdings Limited, 39,4% ценных бумаг находятся в собственности Winterlux Limited (принадлежит Виктору Вексельбергу), 13,14% - у собственности супруги генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова Екатерины Игнатовой.

По данным БИР Аналитик, на 1 ноября МФК занимал 91 место в банковской системе РФ с активами 57,3 млрд рублей, собственные средства составляли 6,7 млрд рублей, средства населения - 20,4 млрд рублей.