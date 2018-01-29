ЦБ предоставил банкам рекордный с июня 2017 г объем рублевой ликвидности

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Банк России в пятницу 26 января предоставил банкам 167,4 миллиарда рублей в рамках сделок "валютный своп", что является максимальным уровнем с июня 2017 года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ. В ЦБ пояснили, что такой всплеск спроса имеет разовый эффект, связанный с концом месяца.

"В пятницу наблюдалось скорее избыточное предложение долларов взаймы, чем нехватка рублей. Это событие мы оцениваем как разовое, связанное с концом месяца. Поступает экспортная валютная выручка (нефтяные цены весь месяц весьма высоки), а её продажа происходит не всегда с той же скоростью. Соответственно у банков в таких случаях временно возникает избыточная ликвидность в иностранной валюте", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

В рамках сделок "валютный своп" Банк России предоставил банкам в пятницу 26 января 167,4 миллиарда рублей, что составляет порядка 3 миллиардов долларов. Это является максимальным объемом с 6 июня 2017 года.

Однако начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий полагает, что сделка "валютный своп" могла быть заключена с единственным крупным банком, испытывающим дефицит рублевой ликвидности.

ЦБ в конце декабря принял решение не устанавливать с 1 января 2018 года максимума объема предоставления средств в рублях по сделкам "валютный своп" (с 19 декабря 2014 года максимальный объем эквивалентен 10 миллиардам долларов).

Регулятор тогда пояснил свою позицию тем, что на внутреннем валютном рынке сохраняется стабильная ситуация, а у большинства кредитных организаций отсутствует потребность в привлечении рублевых средств у ЦБ в условиях структурного профицита ликвидности.