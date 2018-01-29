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В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 6–7 (1960–1961)


Компании / Финансы

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 6–7 /1960–1961/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4637-У от 6.12.2017 "О внесении изменений в Указание Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49421 от 25.12.2017, вступает в силу с 31.12.2017/.

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