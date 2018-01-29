Чистая прибыль МКБ по РСБУ за 2017 г выросла в 5,5 раз

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Московского кредитного банка" (МКБ) по РСБУ по итогам 2017 года выросла в 5,5 раз по сравнению с 2016 годом и составила 13,9 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 13,9 миллиарда рублей, увеличившись в 5,5 раз по сравнению с 2016 годом (2,5 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.

Средства клиентов МКБ на 1 января 2018 года составили 1,032 триллиона рублей, увеличившись за год на 33,6%. Это произошло, в основном, за счет прироста объема средств корпоративных клиентов, которые по итогам 2017 года выросли в 1,4 раза - до 751,3 миллиарда рублей. Средства розничных клиентов выросли на 17,1% и составили 285 миллиардов рублей.

Совокупный портфель ссудной задолженности юридических и физических лиц, включая сделки РЕПО, за 2017 год вырос в 1,4 раза, и на отчетную дату его совокупный объем достиг 1,595 триллиона рублей, из которых 1,499 триллиона рублей (94%) — задолженность юрлиц, а 95,2 миллиарда рублей (6%) — задолженность физлиц. Отмечается, что драйвером роста ссудной задолженности стало кредитование юридических лиц, которое за год выросла практически в 1,5 раза.

По состоянию на 1 января 2018 года совокупные активы банка составили 1,83 триллиона рублей, увеличившись за год на 32,4%, или 447,4 миллиарда рублей. Нормативы достаточности капитала банка на 1 января 2018 года составили: Н1.1 — 8,3%, Н1.2 — 11,6%, Н1.0 — 20,5%. При этом совокупный капитал, рассчитанный в соответствии со стандартом "Базель III", увеличился за 2017 год практически в 1,8 раза - до 252,2 миллиарда рублей.

МКБ, по данным РИА Рейтинг, на 1 декабря занимал девятое место в банковской системе РФ с активами в 1,916 триллиона рублей. Банк работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года и предоставляет услуги для корпоративных клиентов и частных лиц.