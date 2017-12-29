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АСВ: Выплаты вкладчикам Алтайбизнес-банка начнутся 1 февраля через Сбербанк


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии барнаульского Алтайбизнес-банка начнутся 1 февраля, их осуществит Сбербанк SBER, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в понедельник.

ЦБ отозвал лицензию у Алтайбизнес-банка с 19 января в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"ПАО Сбербанк стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АКБ "АлтайБизнес-Банк". Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АКБ "АлтайБизнес-Банк" начнутся 1 февраля", - говорится в сообщении.

 

По величине активов, согласно данным ЦБ, Алтайбизнес-банк на 1 декабря 2017 года занимал 512-е место в банковской системе РФ.

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