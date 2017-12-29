Moody's улучшило прогноз по рейтингам Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам эмитентов, а также рейтингам старшего необеспеченного долга ряда финансовых учреждений РФ, включая Сбербанк SBER, ВТБ и Внешэкономбанк, до позитивного со стабильного, сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинговое действие последовало за соответствующим повышением прогноза Moody's по суверенному рейтингу России.

"Улучшение прогноза по рейтингам РФ привело к соответствующему улучшению прогнозов по рейтингам восьми финансовых институтов, которые могут потенциально получить поддержку от государства, а именно - Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Росэксимбанк, АИЖК, Россельхозбанк, Газпромбанк и ГТЛК", - говорится в сообщении. Орешкин ждет, что Fitch, Moody's и S&P присвоят РФ рейтинг инвестуровня в 2018 г

Кроме того, агентство улучшило прогноз по рейтингу приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте компании GTLK Europe DAC.

Moody's, отмечает, что рейтинги большинства упомянутых финучреждений находятся на уровне суверенного рейтинга России или рейтинга странового потолка и привязаны к ним.

Прогноз по рейтингам этих финансовых институтов может быть вновь изменен на стабильный при пересмотре суверенного рейтинга РФ. При этом сами рейтинги финучреждений могут быть понижены при уменьшении способности или склонности российского правительства оказывать им финансовую поддержку, отмечает агентство.