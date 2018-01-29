"ФК Открытие": Банком прекращено спонсирование КВН

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие", находящийся на санации у ЦБ РФ, перестал быть спонсором Высшей лиги Клуба веселых и находчивых (КВН), сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Это связано с истечением срока действия договора. Он закончился 1 января 2018 года. Банк "Открытие" был спонсором Высшей лиги КВН с января 2014 года", - прокомментировали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что решение о прекращении спонсорства Высшей лиги КВН не означает, что кредитная организация откажется от спонсорских проектов в принципе.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря - Промсвязьбанка PSBR. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.

По данным РИА Рейтинг, на 1 декабря 2017 года банк "ФК Открытие" занимал восьмое место в банковской системе РФ с активами в 2,215 триллиона рублей.