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Кипрская компания Bimersano Services увеличила долю в Промсвязьбанке‍


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Кипрская компания Bimersano Services Ltd нарастила свою долю в Промсвязьбанке (ПСБ), который в настоящее время санируется с участием Банка России, с 0,000005% до 9,969594%, пишет РБК.

Как отмечается в материалах Центра раскрытия корпоративной информации, датой основания для покупки акций ПСБ указано 28 декабря прошлого года. Это дата закрытия реестра акционеров ПСБ "в связи с отсутствием у ПАО "Промсвязьбанк" иной информации о дате приобретения указанных акций Bimersano Services Ltd".

Напомним, что о санации Промсвязьбанка ЦБ РФ объявил 15 декабря 2017 года. Тогда регулятор утвердил план участия для предупреждения банкротства ПСБ и ввел в него временную администрацию — Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Одной из причин санации Банк России указал кредитование собственников кредитной организации, избыточную санационную нагрузку и некачественный капитал.

Газета "Ведомости"со ссылкой на представителя Промсвязьбанка пишет, что "29 января банк получил от регистратора реестр акционеров банка по состоянию на 28 декабря, где держателем доли оказался Bimersano Services Ltd. Ранее необходимого уведомления о приобретении более 5% акций компания не направила".

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