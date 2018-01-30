СМИ: Долги потенциальных банкротов превысили 31 млрд рублей‍

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Совокупный размер долга заемщиков, которые получили возможность объявить себя несостоятельными (банкротами), на начало 2018 года почти достиг отметки в 32 млрд рублей, увеличившись в два раза с января прошлого 2017 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Национального центра банкротств (НЦБ).

Число граждан России, которые подали заявление на списание своих долгов, за два последних года превысило 87 тысяч человек.

Аналитики предупреждают, что до 2020 года армия потенциальных банкротов среди россиян может вырасти в 5 раз.

Чтобы предотвратить нарастание долговой нагрузки на граждан страны, нижняя палата парламента (Госдума) готова предложить ограничить сумму штрафов и пеней, которые банки начисляют за просрочку по кредитам, на законодательном уровне.