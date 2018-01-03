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Сбербанк подтверждает обсуждение с Emirates NBD продажу Denizbank


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Сбербанк SBER подтверждает обсуждение с банком Emirates NBD (ОАЭ) относительно продажи своей "дочки" в Турции Denizbank, сообщила пресс-служба банка.

"Сбербанк подтверждает, что он приступил к обсуждениям с Emirates NBD возможности покупки доли Сбербанка в уставном капитале Denizbank. Обсуждения находятся на начальной стадии, в настоящий момент нет точной информации о том, состоится ли сделка. Сбербанк регулярно рассматривает потенциальные возможности на рынках, о дальнейших шагах будет объявлено только в случае существенных изменений", - говорится в сообщении.

В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Сбербанк ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже Denizbank. По данным источников агентства, банк ведет переговоры с Emirates NBD PJSC и банками других государств Персидского залива, причем переговоры находятся в начальной стадии и могут не закончиться сделкой.

Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре заявлял, что банк считает Denizbank в Турции своим самым ликвидным и прибыльным активом за рубежом и не собирается его продавать. А в ноябре он сообщил, что Сбербанк высоко оценивает перспективы развития своего бизнеса на турецком рынке и продолжит расширять трансграничные продукты, связывающие две страны.

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