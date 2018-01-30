МКБ планирует с 1 февраля road show 5-летних евробондов в долларах

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) планирует провести с 1 февраля road show пятилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, встречи с инвесторами пройдут в Европе и США.

Организаторами выступят Credit Suisse, J.P. Morgan, SG CIB, ING, Sova Capital, БК "Регион" и Unicredit Bank.

По данным БИР Аналитик, МКБ на 1 ноября занимал 9 место в банковской системе РФ с активами 1,87 трлн рублей, собственные средства составляли 245,7 млрд рублей, средства населения - 272,2 млрд рублей.