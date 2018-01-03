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Moody's присвоило рейтинги 19 российским нефинансовым компаниям выше суверенного


Компании / Финансы

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило долгосрочные рейтинги эмитента для 19 нефинансовых корпораций РФ на инвестиционном уровне "Baa3" вместо одновременно отозванных корпоративных рейтингов компаний на уровне "Ba1", говорится в пресс-релизе агентства.

Как пояснили РИА Новости в Moody's, рейтинги были отозваны со спекулятивного уровня, поскольку при переходе на инвестиционный уровень агентство одновременно отзывает корпоративные рейтинги (CFR) и присваивает долгосрочные рейтинги эмитента. В данном случае рейтинги находились на отметке "Ba1". Они были отозваны, и вместо них были присвоены рейтинги на инвестиционном уровне "Baa3". Для 13 компаний из списка рейтинги присвоены с позитивным прогнозом, для остальных шести - со стабильным.

"Сегодняшние действия следуют после суверенного рейтингового действия в отношении России от 25 января 2018 года, когда Moody's улучшило прогноз по рейтингам РФ (суверенный "Ba1" и рейтинг приоритетного необеспеченного долга) до позитивного со стабильного", - комментирует агентство свое решение.

При этом потолок странового рейтинга валютных обязательств России был повышен до "Baa3/P-3" с "Ba1/NP". Повышение этого рейтинга привело к "разделению рейтингов некоторых крупнейших российских корпораций от долгосрочного рейтинга РФ, который остался на уровне "Ba1", и присвоению долгосрочных рейтингов "Baa3" для 19 российских компаний в нефтегазовом, металлургическом, горнодобывающем, инфраструктурном, коммунальном и химическом секторах". Так комментирует ситуацию младший управляющий директор агентства Виктория Майсурадзе.

В ряд компаний с позитивным рейтингом вошли "Газпром" GAZP, "Газпром нефть", "Лукойл" LKOH, "Новатэк" NVTK, "Татнефть" TATN, "Транснефть", НЛМК, "Северсталь" CHMF, ММК, "Норникель", "Алроса" ALRS, РЖД, ФПК. Стабильный прогноз назначен рейтингам "Роснефти" ROSN, Rosneft International Holdings Ltd, "Башнефти" BANE, "Фосагро" PHOR, "Сибуру", "Интер РАО" IRAO.

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