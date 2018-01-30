Путин: Когда россияне привыкнут к макроэкономической стабильности, ЦБ будет снижать ставку

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Макроэкономическую стабильность в РФ надо продолжать укреплять, когда россияне к ней привыкнут, ЦБ РФ сможет снижать свою ставку, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин.

Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе.

"Мы должны подумать над дальнейшим укреплением макроэкономических показателей российской экономики. Вот мы добились снижения инфляции до 2,5%, вообще никогда такого не было, нужно, чтобы люди к этому привыкли, в том числе участники экономической деятельности", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.

Он отметил, что это будет говорить о стабильности ситуации.

"Нужно, чтобы привыкли, что эта ситуация стабильна. И тогда постепенно и Банк России будет ставочку снижать, постепенно будут создаваться условия для того, чтобы участники экономической деятельности планировали свою работу на годы вперед. Это даст и бюджету собирать необходимые ресурсы", - добавил он.