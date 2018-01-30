Thomson Reuters ведет переговоры с Blackstone о продаже доли в бизнесе

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Thomson Reuters Corp. заявила, что находится на завершающей стадии переговоров о продаже крупной доли в бизнесе решений в области финансов и рисков частной инвестиционной компании Blackstone Group LP.

Этот бизнес обслуживает банки, компании по управлению активами и иные финансовые институты, сообщает Dow Jones.

Бизнес решений в области финансов и рисков – крупнейший среди подразделений новостного и информационного агентства. В 2016 году он принес Thomson более половины выручки, составившей 11,2 млрд долларов. Однако на протяжении нескольких лет он испытывал проблемы с ростом выручки из-за снижения затрат банков, столкнувшихся с последствиями финансового кризиса. Недавно на него повлияла неопределенность, связанная с введением новых норм в Европе, известных как Директива о рынках финансовых инструментов (Mifid II). Из-за этой неопределенности финансовые организации ограничили расходы.

Thomson Reuters не рассказала о размерах доли, продажу которой она обсуждает с Blackstone. Blackstone – одна из крупнейших в мире частных инвестиционных фирм, под управлением которой по состоянию на сентябрь прошлого года находились активы на 387 млрд долларов. Thomson Reuters указала, что сохранит за собой значительную долю в бизнесе.

Thomson Reuters также является крупным поставщиком данных и ПО для юристов и работников налоговых служб и владеет новостной службой Reuters. По словам Thomson, какой бы ни была сделка с Blackstone, она сохранит полный контроль над этими бизнесами.

Получив финансовую поддержку от Blackstone, Thomson Reuters смогла бы с большей легкостью справляться с волатильностью в бизнесе решений в области финансов и рисков и получила бы доступ к новому источнику инвестиций. Thomson Reuters конкурирует с Bloomberg LP и Dow Jones & Co., владеющей The Wall Street Journal, в сфере продажи данных и аналитических инструментов для трейдеров, работающих с акциями и другими ценными бумагами.