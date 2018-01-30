Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 30 млрд руб

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 31 января предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26222 с погашением в октябре 2024 года на 15 миллиардов рублей, на втором - ОФЗ серии 26221 с погашением в марте 2033 года также на 15 миллиардов рублей.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 24 января, разместил ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в 136,2 миллиарда рублей. Минфин связывает высокий спрос инвесторов на ОФЗ с отсутствием риска и доходностью бумаг, "которой нет в мире", заявил в понедельник журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

Аукционы пройдут на фоне публикации Минфином США "кремлевского списка", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.