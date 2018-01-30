ЦБ оценил "дыру" в капитале банка "Солидарность" в 7,15 млрд руб

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России оценил "дыру" в капитале лишенного лицензии банка "Солидарность" в 7,15 миллиарда рублей, сообщает регулятор.

Так, по состоянию на 15 декабря 2017 года, временная администрация, введенная регулятором, оценивала активы банка в 2,98 миллиарда рублей при обязательствах в 10,13 миллиарда рублей. АСВ выплатит вкладчикам банка "Солидарность" около 8,9 млрд руб

Банк России с 15 декабря прошлого года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность". Решение об отзыве было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность; кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным БИР Аналитик, на 1 ноября 2017 года банк занимал 128 место в банковской системе РФ с активами в размере 32,7 млрд рублей, собственные средства составляли минус 3,1 млрд рублей, вклады - 10,7 млрд рублей.