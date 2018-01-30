FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ оценил "дыру" в капитале банка "Солидарность" в 7,15 млрд руб


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России оценил "дыру" в капитале лишенного лицензии банка "Солидарность" в 7,15 миллиарда рублей, сообщает регулятор.

Так, по состоянию на 15 декабря 2017 года, временная администрация, введенная регулятором, оценивала активы банка в 2,98 миллиарда рублей при обязательствах в 10,13 миллиарда рублей. 

Агентство по страхованию вкладов. Архивное фотоАСВ выплатит вкладчикам банка "Солидарность" около 8,9 млрд руб

Банк России с 15 декабря прошлого года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность". Решение об отзыве было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность; кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным БИР Аналитик, на 1 ноября 2017 года банк занимал 128 место в банковской системе РФ с активами в размере 32,7 млрд рублей, собственные средства составляли минус 3,1 млрд рублей, вклады - 10,7 млрд рублей.

Версия для печати

Банки

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ