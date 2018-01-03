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Кабмин РФ определил еще девять банков, которые смогут сотрудничать с "Роснефтью"


Компании / Финансы / Банки / Нефть

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ определило дополнительный список из девяти банков, которые имеют право сотрудничать с "Роснефтью" ROSN в открытии счетов, депозитов и аккредитивов, следует из распоряжения правительства.

Право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с "Роснефтью" получили следующие девять банков: "Сумитомо Мицуи Рус банк", "Креди Агриколь Корпоративный и инвестиционный банк", "БНП Париба банк", "Эйч-эс-би-си банк (РР), "Банк Интеза", "Дж.П. Морган банк Интернешнл", "Натиксис банк", "Бэнк оф Чайна" и "Дальневосточный банк".

Согласно принятому в прошлом году федеральному закону, компании, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, могут открывать счета, депозиты и аккредитивы в банках, соответствующих требованиям по размеру капитала и другим дополнительным требованиям правительства или в банках, прямо или косвенно подконтрольных РФ. При этом кабмин наделен правом для отдельных компаний определять дополнительные банки, с которыми они также смогут работать. Для "Роснефти" распоряжением от 27 января утвержден как раз такой список из девяти банков.

Данный документ также отменяет распоряжение правительства от 5 июля 2017 года, согласно которому эти же девять банков имели право открывать счета, аккредитивы, депозиты в целом для "хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем".

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