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ЦБ: Экс-руководство МФБанка действовало против законных интересов вкладчиков и кредиторов


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Бывшее руководство московского "Международного фондового банка" (МФБанка), у которого ЦБ ранее отозвал лицензию, действовало против законных интересов вкладчиков и кредиторов, сообщает регулятор во вторник.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МФБанка с 4 октября прошлого года. Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"Временная администрация по управлению кредитной организацией КБ "МФБанк"... в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила факты использования бывшим руководством банка своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя вопреки законным интересам кредиторов и вкладчиков, в том числе путем использования денежных средств клиентов без их ведома", - говорится в сообщении.

Временная администрация оценивает активы банка в 900 миллионов рублей, а обязательства - в 2,8 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составляет 1,9 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы 25 декабря признал МФБанк банкротом. Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством банка, в Генпрокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

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