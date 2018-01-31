ОКБ: Объем выданных в РФ кредитов в 2017 году вырос на 37%

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Заемщики в РФ в 2017 году взяли кредитов более чем на 5,68 триллиона рублей, что на 37% превышает уровень предыдущего года, сообщается в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Всего в 2017 году было выдано 34,82 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 5,68 триллиона рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 12%, при этом объемы кредитования увеличились на 37%. В 2016 году было выдано 31,22 миллиона кредитов на 4,14 триллиона рублей", - говорится в сообщении.

Лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло на 8%, при этом объемы одобренных лимитов выросли в 1,5 раза. В 2017 году было выдано более 8,65 миллиона новых карт с общим лимитом 544,55 миллиарда рублей. Средний лимит по карте увеличился за год на 37%, до 63 тысяч рублей.

Также высокие темпы роста показал сегмент ипотечного кредитования. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, выросло на 30%, денежные объемы кредитования выросли на 42%. Так, было выдано 959,24 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 1,79 триллиона рублей. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 9% и составил 1,87 миллиона рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 25%, объемы выдач увеличились на 36%. В 2017 году было выдано 436,54 тысячи кредитов на 333,35 миллиарда рублей. Средний размер нового автокредита вырос на 9%, до 764 тысяч рублей. В сегменте кредитов наличными количество новых кредитов выросло на 14%, при этом объем кредитования увеличился на 33%. Было выдано 24,69 миллиона кредитов на 2,97 триллиона рублей. Средний размер кредита вырос на 17%, до 120 тысяч рублей.

"По итогам 2017 года совокупный кредитный портфель банков вырос на 9% и составил 12,54 триллиона рублей. Самый значительный рост показал портфель кредитных карт, который за прошедший год вырос на 24% и составил 1,25 триллиона рублей. Ипотечный портфель вырос на 9% и составил 5,06 триллиона рублей. Портфель кредитов наличными показал рост в 6% и превысил 5,59 триллиона рублей. Самый скромный рост объемов кредитного портфеля отмечен в сегменте автокредитов, который вырос за год на 2% и составил чуть более 632 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова гендиректора ОКБ Даниэля Зеленского.