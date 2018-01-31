Суд Англии дал возможность АСВ реализовать трастовые активы экс-сенатора Пугачева

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Высокий суд Англии предоставил Агентству по страхованию вкладов (АСВ) возможность реализовать трастовые активы бывшего сенатора от Тувы и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева, сообщается на сайте АСВ.

В октябре прошлого года АСВ сообщало, что Высокий суд Англии по иску агентства разрешил взыскивать активы Сергея Пугачева, переданные им в трасты, включая виллу на острове в Карибском море.

"30 января 2018 года Высокий суд правосудия Англии и Уэльса принял решение, на основании которого агентство, как конкурсный управляющий ЗАО "Международный Промышленный Банк", может реализовать трастовые активы Пугачева Сергея Викторовича для пополнения конкурсной массы банка в интересах кредиторов", - говорится в сообщении.

Высокий Суд также вынес приказы о регистрации прав требования банка в отношении дорогостоящих объектов недвижимости в Лондоне "Олд Баттерси Хаус" и "Глиб Плейс". Кроме того, Высокий суд продлил действие ордера на немедленный арест Пугачева. Ордер, на основании которого он будет арестован и заключен в тюрьму на два года в случае приезда в Англию, будет действовать, по меньшей мере, следующие два года. Отмечается, что Пугачев в течение 2017 года предпринимал различные попытки не допустить обращения взыскания на трастовые активы. Однако, по итогам слушаний, состоявшихся в декабре, Высокий суд признал полную несостоятельность его доводов.

Арбитраж Москвы в апреле 2015 года признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров виновными в совершении действий, приведших к банкротству Межпромбанка, в частности в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению АСВ привлек их к субсидиарной ответственности, обязав Пугачева выплатить 75,6 миллиарда рублей, в том числе около 68,5 миллиарда рублей - солидарно с последним председателем правления Мариной Илларионовой и около 7,2 миллиарда рублей - солидарно с двумя другими экс-предправления Александром Диденко и Алексеем Злобиным.

Это рекордный в российской судебной практике размер привлечения топ-менеджеров к субсидиарной ответственности по долгам компаний. Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе определение арбитража Москвы. Верховный суд в январе 2016 года также поддержал нижестоящие суды. Высокий суд Англии и Уэльса в феврале 2016 года также признал и решил привести в исполнение определение о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности.