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Консорциум Blackstone за $20 млрд купит более половины ключевого бизнеса Thomson Reuters


Компании / Финансы

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Консорциум во главе с американской инвестиционной компанией Blackstone Group приобретает контрольный пакет акций в ключевом подразделении Thomson Reuters - Financial & Risk (F&R, бизнесе по оценке финансовых рынков) - за 20 миллиардов долларов, говорится в сообщении компании.

Консорциум во главе с Blackstone объявил о том, что фонд прямых инвестиций, управляемый Blackstone, совместно с Инвестиционным советом Канадского пенсионного плана и GIC - сингапурским суверенным фондом, заключили соглашение о партнерстве с Thomson Reuters в его бизнесе F&R.

"В соответствии с соглашением о партнерстве консорциум, возглавляемый Blackstone, будет владеть 55%-ной долей акций в новой корпорации, созданной для ведения бизнеса F&R, а Thomson Reuters сохранит 45%-ный пакет акций", - сообщается в релизе.

Общая сумма сделки оценивается в 20 миллиардов долларов. Ее закрытие ожидается во второй половине 2018 года.

Инвесткомпания Blackstone Group была основана в 1985 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В числе основных сфер деятельности - консалтинг, прямые инвестиции и недвижимость. Thomson Reuters - ведущий мировой источник новостей и информации для профессиональных рынков. Компания работает более чем в 100 странах на протяжении уже более 100 лет.

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