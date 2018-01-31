ЦБ отключил тюменский СБРР от своей платежной системы

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Банк России 31 января отключил от своей системы расчетов "Сибирский банк реконструкции и развития" (Тюмень), сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническими причинами, например, хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием. Комментарий СБРР агентству РИА Новости получить не удалось.

В данном случае речь идет о полном ограничении участия в расчетах в системе БЭСП, уточнил собеседник агентства.

"Сумма вкладов населения на 1 декабря 2017 года составила 3 миллиарда рублей. Вклады составляют 68,2% пассивов банка. Если наступит страховой случай, выплаты АСВ могут составить около 2,7 миллиарда рублей", - подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Банк стабильно убыточен: убыток за 2015 год составил 19 миллионов рублей, за 2016 год - 71,7 миллиона рублей, за 11 месяцев 2017 года - 66,4 миллиона рублей, добавил аналитик.

На сегодняшний день основными акционерами банка выступают совладельцы строительно-логистической компании ООО "Реском-Тюмень" Сергей и Матвей Тамилины, Владимир Марьин (совместно — 19,92%), Наталья Коробова (19,25%), экс-депутат Тюменской городской думы, председатель совета директоров банка Алексей Лебзак (15,61%), Наталья Кобзева (15,47%), Александр Никулин (15,46%), председатель правления Григорий Романюта (14,29%). Романюта ранее являлся первым заместителем председателя правления Тюменьэнергобанка, у которого лицензия была отозвана 4 декабря 2008 года.

По данным БИР Аналитик, на 1 ноября банк занимал 324 место в банковской системе РФ с активами 4,1 млрд рублей, средства населения составляли 3 млрд рублей.