МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. В среду выходит из печати "Вестник Банка России" № 8 /1962/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- положение № 617-П от 21.11.2017 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций хеджирования" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49710 от 22.01.2018, вступает в силу с 1.01.2019/;

- указание № 4498-У от 16.08.2017 "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности /Внешэкономбанк/" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49675 от 18.01.2018, вступает в силу с 1.03.2018/;

- указание № 4587-У от 27.10.2017 "О внесении изменений в Указание Банка России от 5 апреля 2014 года № 3229-У "О порядке доведения до сведения банков информации о выявлении в их деятельности условий, наличие которых приводит к прекращению права банка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49585 от 10.01.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4605-У от 13.11.2017 "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49646 от 16.01.2018, вступает в силу с 1.02.2018/;

- указание № 4607-У от 16.11.2017 "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346-У "О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49689 от 19.01.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4612-У от 16.11.2017 "О внесении изменений в Указание Банка России от 24 сентября 2015 года № 3805-У "О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49722 от 23.01.2018, вступает в силу с 23.01.2018/;

- указание № 4614-У от 21.11.2017 "О признании утратившим силу Положения Банка России от 28 декабря 2015 года № 525-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования кредитными организациями" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49709 от 22.01.2018, вступает в силу с 1.01.2019/;

- указание № 4631-У от 30.11.2017 "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 мая 2016 года № 544-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49412 от 25.12.2017, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- официальное разъяснение № 1-ОР от 24.01.2018 "О применении отдельных положений письма Банка России от 10 февраля 1992 года № 14-3-20 "Положение "О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций";

- приказ № ОД-113 от 23.01.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2724";

- приказ № ОД-134 от 24.01.2018 "Об уполномоченных учреждениях Банка России, обеспечивающих регулирование размера обязательных резервов кредитных организаций и контроль за выполнением кредитными организациями обязательных резервных требований";

- приказ № ОД-141 от 25.01.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Стар Альянс" /Общество с ограниченной ответственностью/ ООО КБ "Стар Альянс" /г. Москва/";

- приказ № ОД-142 от 25.01.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "Стар Альянс" /Общество с ограниченной ответственностью/ ООО КБ "Стар Альянс" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- приказ № ОД-144 от 25.01.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера акционерного общества Страхового Брокера "Белая Башня";

- приказ № ОД-158 от 25.01.2018 "О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компании "СТРАЖ" им. С. Живаго".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 4 квартале 2017 г; сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 24.01.2018; сообщение АСВ для вкладчиков АО КБ "Северный Кредит"; изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в субординированные обязательства и привилегированные акции банков от 18 декабря 2017 г.