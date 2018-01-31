Схема возврата ОФЗ из "Открытия" и Бинбанка будет увязана с передачей ПСБ государству

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Схема возврата Минфину средств, которыми тот докапитализировал "ФК Открытие" и Бинбанк через механизм ОФЗ, в целом согласована, она будет увязана с передачей Промсвязьбанка PSBR государству, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Газета "Ведомости" в ноябре писала, что Минфин настаивает на том, что АСВ должно вернуть в бюджет средства, которые были направлены на докапитализацию санируемых "ФК Открытие" и Бинбанка. По сведениям издания, Счетная палата отмечает, что платить должен Банк России. С другой стороны в январе было объявлено, что находящийся также на санации у ЦБ Промсвязьбанк будет передан государству в первом квартале и станет опорным для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

"Она (схема - ред.) в целом согласована. Она связана с передачей ПСБ", - ответил Моисеев на вопрос о том, согласована ли схема возврата ОФЗ государству из "ФК Открытие" и Бинбанка. При этом он отказался раскрыть детали схемы. "Вот увидите. Мы очень гордимся тем, что придумали", - добавил замминистра.

"Мы решили в закон о бюджете поправки не давать, а давать поправки в закон о страховании вкладов. Это будет через правку той нормы, которой эти ОФЗ были вначале внесены. Такой будет механизм. Это будет в одной связке с передачей ПСБ", - пояснил Моисеев.

Банк "ФК Открытие", Бинбанк и Генбанк в 2015 году участвовали в программе докапитализации с помощью ОФЗ. Средства дал Минфин, а оператором выступило АСВ, раздавшее 789,4 миллиарда рублей. Доход, который Минфин платит банкам за ОФЗ, они перечисляют АСВ и добавляют 1% годовых, АСВ передает доходы в бюджет. Вернуть займы банки должны в 2024–2035 годах.

"ФК Открытие" получил ОФЗ на 62,2 миллиарда рублей, Бинбанк – на 17,8 миллиарда, Генбанк – на 1,4 миллиарда рублей, эти деньги учтены как субординированные кредиты. При санации они переводятся в капитал, после чего доля АСВ может быть размыта, так как перед допэмиссией капиталы банков уменьшаются до рубля.