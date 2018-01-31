Минфин разместил ОФЗ двух серий на 30 млрд руб при спросе в 108,3 млрд руб

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 30 миллиардов рублей при совокупном спросе 108,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26222 с погашением в октябре 2024 года на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 100,5001% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,12% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,5219% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,12% годовых. Спрос - 68,317 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26221 с погашением в марте 2033 года также на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 102,8201% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,52% годовых. Средневзвешенная цена составила 102,8479% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,52% годовых. Спрос - 40,012 миллиарда рублей.