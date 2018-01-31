Чистая прибыль Nasdaq OMX Group за 2017 г подскочила в 6,8 раза

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы Nasdaq OMX Group, владеющей фондовой биржей Nasdaq, по итогам 2017 года подскочила в 6,8 раза в годовом выражении и составила 734 миллиона долларов, следует из отчетности компании.

Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 4,33 доллара против 0,64 доллара годом ранее. Выручка группы за вычетом транзакционных издержек составила 2,428 миллиарда долларов, что на 6,6% больше показателя 2016 года.

Чистая прибыль Nasdaq по итогам четвертого квартала 2017 года составила 246 миллионов долларов против убытка в 224 миллиона долларов годом ранее. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,45 доллара против убытка в 1,35 доллара годом ранее. Аналитики ожидали прибыли на акцию в размере 1 доллар.

Выручка группы за вычетом транзакционных издержек в четвертом квартале выросла на 6% в годовом выражении и составила 635 миллионов долларов. Из этой суммы 17 миллионов, или 3% роста было реализовано за счет органического роста и 12 миллионов - за счет благоприятного валютного курса доллара и еще 7 миллионов долларов - за счет новых приобретений.

"Приобретение eVestment (аналитического сервиса для инвесторов, который был куплен компанией в 2017 году за 705 миллионов долларов - ред.) обеспечило более развитые отношения с инвестиционными менеджерами, своевременная интеграция ISE (Cisco Identity Services Engine - популярного ИТ-инструмента для управления политиками соединений и сервисов организации - ред.) обеспечила преимущества трейдерам, а также нашим акционерам...", - приводятся в сообщении слова президента Nasdaq Адены Фридман (Adena Friedman).

Во вторник Nasdaq объявил о продаже ряда активов в сферу мультимедиа. В них вошли дистрибьютор экономических пресс-релизов GlobeNewswire, а также сервисы по веб-хостингу и мультимедиа Webhosting и Webcasting и сервис по медиа мониторингу Media intelligence. Компания объясняет эти продажи намерением сосредоточиться на оказании аналитических услуг и услуг сбора и обработки больших данных. Компания Nasdaq OMX Group была основана в 1971 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания владеет биржей Nasdaq, а также 8 европейскими биржами в балтийском регионе, в том числе Стокгольмской, Рижской, Таллинской и Вильнюсской фондовыми биржами.